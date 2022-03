Gostava de ver estes jogadores em Portugal? Há uma nova janela de transferências

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Guerra entre Rússia e Ucrânia leva FIFA e UEFA a abrirem uma janela de transferências extra para jogadores que atuavam nos campeonatos desses países. Por isso, há vários craques à procura de nova "casa".

Dias tristes, de destruição e, sobretudo, de dizimar o coração de qualquer pessoa. Os estragos provocados pela invasão da Rússia à Ucrânia têm sido mais do que no plano material e, nesse sentido, FIFA e UEFA tomaram uma decisão de forma a proteger os jogadores que fazem parte dos campeonatos destes países. Na passada segunda-feira, as duas entidades chegaram a acordo para permitir que jogadores e treinadores estrangeiros com contrato com clubes russos possam suspender unilateralmente os vínculos. Na mesma nota, a FIFA informou, ainda, que os jogadores e treinadores de clubes ucranianos vão ter os respetivos contratos suspensos até ao final da época, sem que seja necessária qualquer ação das partes.

E é tendo por base estas novas regras que surge a esperança para continuar a ver muitos craques a atuar nos grandes palcos mundiais. Isto porque cada clube fora da Rússia e Ucrânia poderá contratar um máximo de dois jogadores "livres", num período que começa no dia 10 de março e fecha a 7 de abril, sendo que os jogadores podem representar os novos clubes apenas até ao final de junho.