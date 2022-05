Gotze com cláusula de quatro milhões de euros

Desejado por Roger Schmidt, médio alemão tem norma liberativa baixa, o que pode favorecer a negociação

Mario Gotze, médio ofensivo de 29 anos desejado por Roger Schmidt, tem no contrato com o PSV um cláusula que lhe permite deixar o clube neerlandês, com quem tem contrato até 2024, a troco de quatro milhões de euros. Um fator que pode favorecer as águias numa negociação, caso consigam persuadir o futebolista a acompanhar o novo treinador, que também o convenceu a mudar-se da Alemanha para os Países Baixos.

"Ajudou-me muito. Achei interessante ver como adaptou o conceito da "Red Bull" à sua filosofia e como organiza os treinos e quer jogar. Pressão alta, defender o mais à frente possível, jogar o mais alto possível no meio-campo adversário. O Roger [Schmidt] é ainda mais radical nisso do que o Pep Guardiola", sustentou Mario Gotze sobre o ainda técnico do PSV, em declarações ao podcast "Kicker meets DAZN".