Gotze tem via aberta para ser reforço e Darwin na mira do PSG

Cerco ao médio alemão vai intensificar-se após o PSV, treinado por Schmidt, ter perdido o título para o Ajax. Neres cada vez mais perto.

Os encarnados vão apertar o cerco e acelerar o processo de contratação de Mario Gotze, médio alemão do PSV Eindhoven desejado por Roger Schmidt, e agora têm a via ainda mais aberta para o fazer, porque o clube neerlandês perdeu o título de campeão para o rival Ajax. Em sentido inverso, o avançado Darwin Núñez é pretendido pelo PSG e muito dificilmente ficará na Luz na próxima temporada.

De forma a garantir o médio germânico, os encarnados contam com a ajuda de Roger Schmidt, treinador alemão do PSV que sucede a Nélson Veríssimo e que viu fugir o título dos Países Baixos para o clube de Amesterdão, apesar de ter vencido o Nijmegen, por 3-2, num jogo em que Gotze foi titular e ficou em branco. O processo da contratação do jogador, sabe o JN, não tem avançado com a celeridade desejada porque a equipa de Eindhoven estava na corrida pelo título, possibilidade que se esfumou esta quarta-feira.