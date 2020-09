Governo admite regresso de público aos estádios "nas próximas semanas"

Luís Antunes * Hoje às 14:54 Facebook

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, admitiu, esta segunda-feira, que é possível, em breve, o regresso do públicos aos recintos desportivos.

"Espero que sim, que seja nas próximas semanas. Obviamente, estamos sempre dependentes da evolução epidemiológica e da monitorização da evolução deste vírus, mas evidentemente, queremos criar condições" para o regresso aos recintos desportivos, disse o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, quando questionado sobre a eventualidade do regresso do públicos aos estádios, o que já foi experimentado, este fim de semana, nos Açores.

João Paulo Rebelo ressalvou que as autoridades regionais têm autonomia nestas questões e admitiu que, para o resto do território português, "a ideia é que, dentro de semanas, que o desporto tenha aquilo que está na sua natureza", o público nas bancadas.

Ao falar aos jornalistas, após a apresentação oficial, esta segunda-feira, em Lisboa, da edição especial da Volta a Portugal em bicicleta, João Paulo Rebelo disse que "se tem estado a trabalhar com os organizadores do desporto no seu todo, porque não só no futebol, mas no desporto de uma forma geral, precisamos de público nos estádios."

Na semana passada, a Autoridade de Saúde Regional dos Açores autorizou a presença de público nos recintos desportivos até 10% da lotação dos espaços, mediante o uso de máscara e distanciamento até dois metros entre os espetadores.

A medida abrange todas as competições nas diferentes modalidades e nos vários escalões nos Açores, à exceção da equipa sénior do Santa Clara, que inicia a I Liga de futebol no domingo, em casa, frente ao Marítimo.

No caso dos jogos da equipa açoriana, a Autoridade Regional de Saúde esclareceu, numa missiva enviada ao próprio clube, que devem ser cumpridas as orientações da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da Direção-Geral da Saúde, que não autoriza a presença de público nos eventos desportivos.

