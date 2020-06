Governo anula descidas na Liga francesa de futebol

JN Hoje às 18:08 Facebook

O Conselho de Estado francês confirmou, esta terça-feira, o final antecipado do campeonato, devido à pandemia de Covid-19, mas negou as despromoções do Amiens e do Toulouse ao segundo escalão.

A decisão contempla ainda a aceitação da metodologia utilizada para definir a classificação final.

Com as despromoções do Toulouse e do Amiens negadas, a Liga francesa terá agora de encontrar soluções para estabelecer o formato da Ligue 1 em 2020/21.