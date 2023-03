Governo apoia atletas após o fim das carreiras

JN Hoje às 20:10 Facebook

Os atletas olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento vão ser apoiados pelo Governo após o fim da suas carreiras, anunciou nesta sexta-feira o executivo, após reunião do Conselho de Ministros.

Em nota à comunicação social, é revelado "um conjunto de condições favoráveis destinadas a apoiar os praticantes desportivos numa importante fase de transição das suas vidas por força da dificuldade na conciliação da sua atividade desportiva e da dificuldade na conciliação dos regimes intensivos de treino e de competição com o exercício de funções profissionais a tempo inteiro".

Entre outras medidas, foi anunciado a criação de "um sistema de quotas de emprego e condições especiais de acesso a procedimentos concursais nos serviços e organismos das administrações central, regional e local".

Tem ainda lugar "a atualização das medidas de apoio à sua contratação no setor privado, à possibilidade de acesso ao Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego, do acesso ao ensino superior no pós-carreira, bem como da subvenção temporária de reintegração a suportar pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)".