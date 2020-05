Governo belga mantém desporto suspenso até 31 de julho

JN/Agências Hoje às 18:14 Facebook

As competições desportivas na Bélgica vão continuar suspensas até 31 de julho, devido à pandemia de covid-19, avançou esta quarta-feira a primeira-ministra Sophie Wilmès, depois da Liga de futebol já ter recomendado a conclusão da época.

A proposta da Pro League é a de terminar a época e declarar finais as classificações no momento em que a prova foi suspensa, com o Club Brugge em primeiro, com 15 pontos de avanço para o segundo classificado, o Gent.

Com a Liga a uma jornada de avançar para os play-offs finais, aquele organismo disse que vai respeitar as decisões tomadas a nível nacional.

"A Pro League toma nota da decisão hoje tomada pelo Conselho de Segurança Nacional, que planeia suspender as competições até 31 de julho. Obviamente, a Liga e os clubes vão respeitar esta decisão", pode ler-se numa nota da organização.

A Liga da Bélgica foi a primeira a anunciar a intenção de encerrar o campeonato e entregar o título, no caso ao Club Brugge, mas esta decisão aguarda ainda ratificação em assembleia-geral, marcada para meados de maio, após avisos da UEFA, que continua a querer reatar as provas durante o verão.