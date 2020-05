Governo britânico admite regresso da Premier League em junho

JN/Agências Hoje às 21:21 Facebook

A Liga Inglesa pode regressar em junho, após a interrupção devido à pandemia de covid-19, admitiu o secretário de Estado da Cultura e do Desporto, Oliver Dowden.

Esta quinta-feira a Premier League esteve em contactos com as partes envolvidas, através de videoconferência, com o governo, a polícia e a federação inglesa (FA), e na segunda-feira os clubes votarão para dar "luz verde", ou não, ao plano de reinício da prova.

"Todos concordamos que só seguiremos em frente se for seguro, porque a saúde e o bem-estar dos jogadores, treinadores e trabalhadores vêm em primeiro lugar", disse Dowden, confirmando que "o governo está a abrir as portas para a retoma do futebol com segurança em junho".

O secretário de Estado alertou que é o momento de as autoridades ligadas ao futebol "detalharem os seus planos", garantindo que existem "boas intenções" para chegar a um acordo, para o "bem dos adeptos e da comunidade do futebol".

O próximo passo será autorizar o treino em conjunto, se não houver um novo pico de infetados no Reino Unido.