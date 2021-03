Governo continua sem apresentar apoios para o Desporto

Vasco Samouco Hoje às 11:38 Facebook

João Paulo Rebelo voltou ao Parlamento para responder às várias exigências que têm sido feitas por clubes, dirigentes e deputados, mas não trouxe novidades para o setor, os clubes e os jovens atletas.

"O Governo está para executar um conjunto de medidas de apoios extraordinários aos clubes desportivos" foi o mais prometedor e animador que o setor desportivo, coletividades, dirigentes, treinadores e jovens atletas ouviram, esta quarta-feira, de João Paulo Rebelo. O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto voltou ao Parlamento, mas as respostas foram poucas e os deputados reconheceram a "desilusão" por, mais uma vez, não terem sido apresentados apoios concretos para o setor do Desporto.

João Paulo Rebelo lembrou que "houve uma reação imediata do Governo com medidas excecionais para o Desporto" quando a covid-19 se fez sentir e reconheceu "o impacto dramático, também no Desporto". "É preciso garantir que os clubes lá estejam quando a pandemia acabar", salientou.

"O Governo está para executar um conjunto de medidas de apoios extraordinários muito relevantes para os clubes desportivos e para o setor, mas queremos pensar para além disso e no que vai ser a retoma depois da pandemia. O Desporto é importantíssimo e estamos a fazer tudo para que seja retomado", acrescentou o governante.

A prudência foi uma constante nas intervenções de João Paulo Rebelo, que recorreu às recomendações da DGS para explicar a paragem quase total do Desporto, que dura há cerca de um ano, e a aparente inação do Governo para auxiliar o setor neste período de crise profunda.

"Numa das muitas reuniões que temos tido, a DGS disse-nos que é difícil para nós (Governo) estar a exigir distanciamento e o uso de máscaras e simultaneamente dizer a outras milhares de pessoas (os atletas), que estes não precisam de usar máscaras nem de cumprir uma série de regras", destacou o secretário do Desporto, defendendo que "cada vez que alguém diz que perdeu atletas, refere-se à desfiliação de atletas e é abusivo que daqui se depreenda uma perda de atletas".

Sobre medidas concretas em estudo, o máximo que João Paulo Rebelo disse foi que "o Governo já garantiu que o Portugal 2030 vai privilegiar o setor do Desporto", para além de um "programa de requalificação de infraestruturas". A "possibilidade de acesso a financiamento com condições vantajosas" também entra no rol de medidas.

Por outro lado, o futebol e o possível regresso dos adeptos aos estádios não foram abordados.