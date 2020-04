Governo e clubes favoráveis ao regresso do campeonato

Nuno A. Amaral Hoje às 11:23 Facebook

O primeiro-ministro juntou Fernando Gomes, Pedro Proença, Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas numa reunião de quase duas horas em que foram debatidas as condições para um eventual regresso do campeonato português, interrompido no início de março devido à pandemia de Covid-19.

António Costa ouviu dos presidentes de F. C. Porto, Benfica e Sporting argumentos a favor da retoma, que são comuns aos restantes clubes. Ao que o JN apurou, o Governo é favorável à conclusão da Liga, mediante condições muito claras no controlo de entradas nos recintos, colocando a possibilidade de as competições não decorrerem em todos os estádios. As novidades poderão surgir já amanhã, quando António Costa anunciar o plano de retoma de determinados setores da sociedade e da economia, na sequência do fim do estado de emergência, agendado para as zero horas de sábado.

Segundo Fernando Gomes, tudo depende das autoridades de saúde e da avaliação das condições em que o futebol poderá voltar, feita em conjunto com o grupo de trabalho criado pela FPF e pela Liga para esse efeito. "Acima de tudo, interessa a saúde dos atletas, dos treinadores e de todas as pessoas envolvidas no espectáculo do futebol. A retoma tem a ver com a análise do risco. Essa avaliação vai ser feita e a vontade de regressar, que existe, está dependente da decisão dos técnicos", afirmou o presidente federativo, acrescentando que "a evolução da pandemia dá alguma esperança". "Há um conjunto de medidas para diminuir o confinamento, que serão anunciadas pelo primeiro-ministro na quinta-feira [amanhã]. Se os trabalhos dos técnicos com a DGS conduzirem a uma decisão, será anunciada nesse dia".

Fernando Gomes, que convidou Pedro Proença para a reunião - o presidente da Liga não fazia parte da lista do primeiro-ministro -, não colocou de lado a hipótese de se concentrar o que resta do campeonato em seis estádios da região Centro, surgida ontem através de uma proposta das Associações de Futebol de Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém.

O presidente da Liga e os líderes dos três grandes expressaram ainda a preocupação pelos problemas económicos que a pandemia está a causar nos clubes e o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, abordou esse tema no final: "O Governo compreende que nesta modalidade em particular há um impacto económico muito relevante para a indústria. Se não podemos deixar colapsar a indústria de uma forma geral, o futebol não deve ficar à margem".

UEFA dá prazo de um mês

A reunião aconteceu depois de a UEFA, pela voz do presidente Aleksander Ceferín, ter dado um prazo às federações nacionais até 25 de maio para apresentarem um plano de retoma. Se as federações e ligas decidirem pôr termo às competições, essa será também a data limite para comunicarem à UEFA quais as circunstâncias especiais que justificam o eventual fim prematuro e escolherem os clubes para as provas europeias de 2020/21.

COP pede apoios específicos para o desporto

Antes do encontro com os dirigentes do futebol, António Costa recebeu os presidentes do Comité Olímpico e Paralímpico, que lhe manifestaram preocupação com a "sustentabilidade de grande parte das organizações que compõem a pirâmide do sistema desportivo nacional". O COP instou o Governo a criar um programa de apoios ou incentivos específico para o desporto, considerando "imprescindível" que as organizações desportivas beneficiem das medidas criadas para outras áreas.