Governo holandês autoriza público nos estádios em setembro, mas sem cânticos

JN/Agências Ontem às 23:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Os adeptos vão poder voltar aos estádios na Holanda a partir de setembro para assistir aos encontros dos campeonatos de futebol, mas não haverá cânticos de apoio às equipas, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte.

O chefe do Governo vincou que a presença de fãs nos estádios só pode acontecer caso seja respeitada uma distância de segurança de 1,5 metros entre as pessoas, deixando claro que, se as regras não forem cumpridas, "os estádios serão fechados novamente".

De acordo com os cálculos feitos por alguns clubes, a aplicação da prática desta medida significa uma taxa de ocupação entre 20% e um terço da capacidade dos recintos desportivos.

O primeiro encontro em solo holandês com a adoção das novas medidas vai colocar frente a frente a seleção da Holanda e a Polónia, a 4 de setembro, na Arena Johan Cruyff, em Amesterdão, um jogo referente a Liga das Nações, enquanto o campeonato nacional deverá iniciar-se a 12 de setembro.

No final de abril, a Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou que a edição 2019/20 do campeonato holandês foi oficialmente encerrada, devido à pandemia de covid-19, não tendo sido atribuído o título de campeão, subidas e descidas.