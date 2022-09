Governo prepara medidas para combater violência no desporto

JN Hoje às 19:46 Facebook

Secretário de Estado diz que combater a violência "é uma luta contínua" realçando a necessidade de "introduzir novas medidas".

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia adiantou, esta segunda-feira, que está em preparação um pacote de medidas que visa combater a violência no desporto.

À margem da abertura da semana europeia do desporto, o governante salientou que, na sequência dos últimos episódios, "é altura de introduzir novas medidas".

"A violência no desporto é transversal a algumas modalidades e vai do futebol profissional ao amador. É uma luta contínua. O Governo está a ultimar um pacote de medidas para reforçar a prevenção e medidas de força no combate à violência no desporto. É altura de introduzir novas medidas. Em breve serão conhecidas", afirmou João Paulo Correia.

"Quando falamos de desporto falamos de valores, inclusão, tolerância, sustentabilidade. São valores do desporto que chega a todos os campos e comunidades. Queremos que esta semana represente os valores sólidos do desporto. É um caminho que temos de continuar a trilhar para que o desporto seja um espaço de adesão, participação, não só para quem pratica como para quem assiste", acrescentou.