Governo quer regras "escrupulosamente cumpridas" no dérbi

As restrições em vigor para eventos desportivos devido à pandemia de covid-19 têm de ser cumpridas, salientou esta quinta-feira o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, apelando à responsabilidade dos adeptos no dérbi entre Benfica e Sporting.

"Espero para todos [os jogos] e, particularmente para um grande encontro que acontece amanhã [na sexta-feira, entre Benfica e Sporting], que as regras sejam escrupulosamente cumpridas", afirmou João Paulo Rebelo, à margem da cerimónia de entrega dos prémios do Cartão Branco, em Lisboa.

O governante vincou que "não cabe ao Estado organizar os espetáculos desportivos", mas que o Governo tem "todo o interesse" no cumprimento cabal das regras, neste caso, relativas a um dos principais jogos da I Liga de futebol.

"É bom que tenhamos todos a consciência dos momentos extraordinários que estamos a viver. E até já devíamos estar, de alguma forma, habituados, porque também já não são assim tão recentes e não são assim tão novos", assinalou o secretário de Estado.

Face às novas restrições impostas com a situação de calamidade em vigor desde quarta-feira, é requerida a apresentação de teste negativo ao coronavírus, além da certificação da vacinação, em eventos ao ar livre com assistência acima dos 5.000 espetadores.

Por isso, João Paulo Rebelo apelou à "consciencialização".

"Se calhar, é absolutamente avisado que as pessoas não se desloquem para o estádio, amanhã [sexta-feira], à hora em cima do jogo. Isto parece-me evidente, parece-me uma atitude responsável por parte dos adeptos, e eu espero que ela aconteça", advertiu.

O governante assegurou estar a acompanhar todo o processo relacionado com a criação das condições necessárias para o cumprimento das regras, junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), dos promotores, e que espera que o apelo lançado seja ouvido por todos os intervenientes no dérbi lisboeta.

"Os promotores o que garantem é que serão escrupulosos no cumprimento de regras, o que significa que não estará amanhã [sexta-feira] ninguém no estádio sem o certificado de vacinação, e com teste também", sublinhou.

João Paulo Rebelo considerou que, apesar de estar em causa um embate entre os dois maiores emblemas da capital, o facto de os adeptos se deslocarem de vários pontos do país para o recinto vai facilitar a "fluidez" da verificação dos testes ao coronavírus SARS-CoV-2.

"Quem não consiga, infelizmente, responder a estes requisitos, o que espero é que não tenha a atitude que não é desejável de comparecer na mesma à espera de que qualquer coisa aconteça, porque isso é uma atitude irresponsável e todos nós, nesta pandemia, sabemos disso, o nosso comportamento individual conta e é determinante para o resultado final", rematou.

Benfica e Sporting, separados por um ponto na I Liga, jogam na sexta-feira, a partir das 21:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo árbitro Artur Soares Dias, da associação do Porto.