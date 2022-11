Governo quer tirar Portugal da "cauda da Europa" na prática desportiva

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia deu nota de que meta do Governo até 2030 é tirar Portugal da "cauda da Europa" no que respeita à prática desportiva e implementar medidas que contribuam para que, nessa altura, "Portugal passe a integrar o lote dos primeiros 15 países da Europa com melhores índices de atividade física".

A garantia foi dada pelo governante esta quinta-feira na Escola Básica e Secundária de Paredes, onde presidiu à cerimónia de entrega de vinte bicicletas, no âmbito do projeto "Desporto Escolar sobre Rodas", impulsionado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, em parceria com a Direção-Geral de Educação e com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Nesse sentido, o Governo vai entregar, até ao final de 2024, 21 mil bicicletas, juntamente com kits de manutenção, em 863 escolas do 2.º ciclo de ensino básico do país. Com um investimento de cerca de 2,8 milhões de euros, apoiado pelo PRR, o projeto pretende fomentar a prática desportiva nas escolas, permitindo aos alunos que possam aprender a pedalar em segurança e potenciando esta forma de mobilidade ativa e suave.

Em Paredes, João Paulo Correia garantiu que esta iniciativa pretende fazer com que o desporto escolar "progrida", incentivando a prática do exercício físico não só na comunidade educativa, mas na comunidade em geral, junto dos pais, em casa, e contribuindo assim para que Portugal saia "da cauda da Europa" no que respeita a esta matéria.

João Paulo Correia, destacou ainda a parceria entre as áreas do Desporto e da Educação no Desporto Escolar, área que conta com um orçamento anual de cerca de 37 milhões de euros para "fomentar o desporto e a atividade física no seio das comunidades educativas", em cujo contexto surgiu o projeto "Desporto Escolar sobre Rodas".

"Estamos a dar um passo significativo naquilo que é a nossa obrigação, mas também no objetivo maior de contribuir para que nosso país, passe a integrar em 2030, o lote dos primeiros 15 países da Europa com melhores índices de atividade física", concluiu o Secretário de Estado, destacando o papel dos municípios nos projetos educativos, parceiros fundamentais na concretização dos objetivos locais e nacionais do projeto, a formação desportiva e índice de atividade física.

"Desporto Escolar sobre Rodas" envolve mais de duas centenas de alunos

Na cerimónia de entrega de vinte bicicletas para a atividade "Desporto Escolar sobre Rodas", em Paredes, Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal, garantiu que "hoje em dia, cada vez mais, falar de Paredes é falar de desporto", na medida em que se trata "de um dos concelhos mais jovens do país", que tem tido, por parte da autarquia, um grande contributo no fomento da prática desportiva e no apoio às mais diversas modalidades.

E exemplo disso, são os projetos "Desporto Escolar sobre Rodas", que chega já a mais de duas centenas de alunos, e o programa "Biciclar 3.9", que permitiu que os alunos da parte sul do concelho, com idades entre os três e os nove anos, pudessem praticar ciclismo. "Isso é fundamental. Hoje em dia instrumentos como as bicicletas são substituídos por smartphones e outros aparelhos. E por isso, é fundamental este regresso a boas práticas que tínhamos no passado, que as crianças tenham essa agilidade de andar de bicicleta", frisou o autarca.