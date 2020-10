Governo suspende competições não-profissionais no fim de semana

JN Hoje às 16:48 Facebook

As competições não-profissionais de todas as modalidades agendadas para este fim de semana, de 31 de outubro e 1 de novembro, foram suspensas esta quinta-feira pelo Governo.

A decisão ainda não é oficial, mas o Governo vai anunciar o cancelamento de todas as competições não-profissionais que estavam agendadas para este fim de semana, uma medida que surge na sequência da proibição de circulação entre concelhos.

Apenas os jogos da Liga e LigaPro de futebol têm o aval das autoridades para serem disputadas normalmente como estavam marcados.

O Campeonato de Portugal e a Liga Revelação, em futebol, bem como todos os campeonatos das modalidades ditas amadoras não se realizarão este sábado e domingo.

A A. F. Aveiro já tinha anunciado esta decisão governamental em comunicado. "As competições da Associação de Futebol de Aveiro vão parar no próximo fim de semana. Em virtude da situação epidemiológica vivida em Portugal, o Governo decretou o cancelamento dos jogos de futebol não profissional e das modalidades amadoras agendados entre a próxima sexta-feira e domingo. Desta forma, as jornadas dos campeonatos distritais de Aveiro de futebol e de futsal são adiadas por uma semana. Apenas o futebol profissional, Liga NOS e Liga Portugal 2, mantêm a calendarização de jogos do próximo fim de semana inalterada", pode ler-se no documento publicado no site oficial da associação.

Também o assessor da Federação Portuguesa de Basquetebol, Ricardo Brito Reis, numa publicação no Twitter pessoal, informou sobre a suspensão.