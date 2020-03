Gozou com o coronavírus e foi o primeiro infetado na NBA

Hoje às 11:17 Facebook

O francês Rudy Gobert, dos Utah Jazz, o primeiro basquetebolista profissional a testar positivo ao Covid-19, o que provocou a suspensão da NBA esta madrugada de quinta-feira, brindou há uns dias com a doença numa conferência de Imprensa.

Após ter respondido às questões dos jornalistas, o jogador gaulês decidiu tocar em todos os microfones e equipamentos de gravação, brincando com o alarmismo crescente com a possibilidade de transmissão do coronavírus.

O momento tornou-se viral na altura e até terá provocado algumas gargalhadas. Mas, agora, conhecido o resultado positivo da análise ao basquetebolista, os motivos para "sorrir" já não são assim tantos e fica provado que ninguém está imune a ser contagiado ou a contagiar os outros.

Um gesto em tom de brincadeira que, de repente, se tornou em algo muito mais sério e imprudente.

A Organização Mundial de Saúde decretou, na quarta-feira, que o Covid-19 é uma pandemia, justificando a decisão com os "níveis alarmantes de propagação e inação".

Em todo o Mundo há até ao momento mais de 126 mil casos confirmados de contágio por coronavírus, tendo-se registado mais de 4600 mortes.