GP da Argentina adiado para novembro

O Grande Prémio da Argentina, prova do Mundial de motociclismo de velocidade que deveria realizar-se entre 17 e 19 de abril, foi adiado para 20 e 22 de novembro, devido à epidemia do coronavírus, anunciaram esta quarta-feira os organizadores.

O adiamento da prova argentina, que se disputa no circuito Termas de Rio Hondo, levou a novo adiamento do Grande Prémio (GP) da Comunidade Valenciana, em Espanha, última etapa do Campeonato do Mundo, que ficou agendado para 29 de novembro.

A data do GP da Comunidade Valenciana já tinha sido alterada na terça-feira, passando de 15 para 22 de novembro, em consequência do adiamento do GP das Américas, nos Estados Unidos, que foi alterado de 5 de abril para 15 de novembro, pelo mesmo motivo.

O GP da Argentina é a quarta prova do Mundial de motociclismo de velocidade a ser afetada, depois de a etapa inaugural, no Qatar, ter-se disputado apenas nas categorias de Moto2 e Moto3, sem a realização da corrida de MotoGP, na qual compete o português Miguel Oliveira (KTM).

O GP da Tailândia, segunda prova do calendário de 2020, agendado inicialmente para 22 de março, tinha sido adiado para 04 de outubro, o que significa que a primeira corrida do campeonato na categoria rainha acontecerá apenas no GP de Espanha, a 3 de maio.