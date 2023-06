GP Douro Internacional: a prova de ciclismo que vai bater todos os recordes

José Pedro Gomes Hoje às 11:38 Facebook

Terceira Edição do GP Prémio Douro Internacional é a maior de sempre, em mais dias, equipas e quilómetros

A maior edição de sempre do Grande Prémio Douro Internacional estará na estrada entre quarta-feira e domingo, numa prova que se distingue dos anos anteriores por ter mais dias e mais etapas, num total de cinco, e que terá um número recorde de participantes com a entrada em cena de 18 equipas. Tudo isto reforça-lhe o estatuto de maior evento velocipédico realizado numa das mais deslumbrantes regiões do país.

Para dar ainda mais emoção à competição, a organização da prova, de novo a cargo do Grupo Global Media, que detém títulos como o "Jornal de Notícias" e o "O Jogo", desenhou um trajeto com um número recorde de 746,6 quilómetros, divididos em cinco etapas, que terá como localidades âncora Marco de Canaveses, Tabuaço, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Pinhão, Alijó, Resende e Lamego. "Com o apoio dos nossos parceiros aplicamos um salto qualitativo em todos os aspetos da corrida, tornando este Grande Prémio Douro Internacional ainda maior. Essa era, também, a vontade das equipas, dos ciclistas e do próprio público", disse, ao JN, Ana Rita Vigário, uma ex-ciclista a e primeira mulher a assumir o cargo de diretora em provas nacionais de ciclismo.