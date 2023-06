GP Douro Internacional apresentado: cinco etapas e sete municípios

Eduardo Pedrosa Costa e Sara Gerivaz 06 Junho 2023 às 20:23 Facebook

A apresentação do Grande Prémio Douro Internacional de ciclismo, organizado pelos jornais "Jornal de Notícias" e "O Jogo" decorreu esta terça-feira, com a presença dos representantes das Câmaras Municipais dos sete municípios em prova, bem como da diretora do "Jornal de Notícias" Inês Cardoso.

O Grande Prémio Douro Internacional de ciclismo decorre entre 14 e 18 de junho, com cinco etapas a destacar sete municípios, ao longo 746 quilómetros e terá a participação de 18 equipas. A partida é já no dia 14, no Marco de Canaveses, seguindo-se as etapas Tabuaço e Armamar, no dia 15; Pinhão, Alijó e Carrazeda de Ansiães, a 16 de junho; Resende no dia 17 e, por fim, Lamego a 18 de junho. A prova deste ano será mais longa, mais exigente, mais diversificada e terá mais equipas do que a do ano anterior, promovendo a espetacularidade com a habitual ligação ao território.

"É mais um grande desafio para as equipas, com cinco etapas. É de agrado às equipas as provas terem mais dias e até por ter apenas etapas em linha. O facto de não existir, por exemplo, etapas em contrarrelógio permite que possa haver uma maior proximidade nas classificações, ou seja, as equipas terão de aplicar mais táticas para saírem vencedoras", disse Ana Rita Vigário, diretora de prova, ao JN.

Inês Cardoso, diretora do "Jornal de Notícias", realçou o investimento no Grande Prémio Douro Internacional. "Tem mais municípios, mais dias, e é uma prova em crescimento, que marca a diferença. Tem territórios de baixa densidade e realça a beleza do rio Douro. Faz todo o sentido investirmos cada vez mais nesta prova, de características únicas e de uma ligação a pessoas que não têm tanto contacto com estes eventos. Estes territórios não estão, habitualmente, nas grandes provas e este Grande Prémio torna-os numa montra para que possam ser vistos", destacou.

Por sua vez, Vítor Santos, diretor do jornal "O Jogo", explicou ao JN ter expectativas de uma prova "emotiva". "Este Grande Prémio tem um cenário singular no Mundo, porque tem a paisagem do rio Douro, que é património mundial. É a terceira edição, diz bem da aposta ganha do "Jornal de Notícias" e do jornal "O Jogo" na vertente desportiva e de promoção do território".

O presidente do Turismo Porto e Norte Luís Pedro Martins destacou que "o público tem vindo a ganhar mais conhecimento" do Grande Prémio Douro Internacional. "Acreditamos muito nesta prova: é um desporto amigo do turismo; dá a conhecer os territórios; é amigo do ambiente; atrai turistas internacionais e é um evento transversal a vários municípios", disse.

Já Vítor Dias, presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, realçou a popularidade do ciclismo e a importância do Grande Prémio Douro Internacional no "incentivo à prática desportiva nos mais jovens".

Manuel Trindade, presidente da Câmara Municipal (CM) de Resende, afirmou que o município "gostou da prova" nas edições passadas e aposta na modalidade. "A realização de uma das etapas em Resende promove o nosso concelho. O ciclismo é muito popular e atrai milhares de pessoas. O Grande Prémio espelha a nossa vontade de promover o ciclismo".

"O Marco de Canaveses tem uma estratégia desportiva: tudo que beneficie o território e os cidadãos, nós apostamos. Surgiu a oportunidade do "Jornal de Notícias" e do jornal "O Jogo" de nos apresentar o Grande Prémio Douro Internacional e achámos uma excelente ideia", realçou Pedro Pinho, vereador da CM do Marco de Canaveses, ao JN.

Anabela Oliveira, presidente da CM de Tabuaço, explicou que a passagem do Grande Prémio Douro Internacional, no ano passado, no município, foi "uma aposta ganha" e que ajuda o "turismo e restauração" de Tabuaço.

"É uma aposta ganha em termos desportivos e turísticos, uma vez que valoriza o território e permite dar a conhecer a gastronomia, cultura, património e paisagens de Lamego", disse Catarina Ribeiro, vice-presidente da CM de Lamego.

Já António Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Armamar, realçou que desde o ano passado, quando o Grande Prémio Douro Internacional passou pelo município, que houve logo o interesse de voltar a receber a prova. "Ficámos satisfeitos pela iniciativa e dinâmicas criadas dentro do concelho", disse ao JN.

"Estamos com os pés no rio Douro e a norte temos uma grande floresta e por isso é importante passar por cá e sentir Alijó, daí nos associarmos a esta família do ciclismo", referiu Sónia Pires, vereadora da CM de Alijó.