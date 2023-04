GP O Jogo faz história no desporto nacional

Corrida com quatro dias arranca no sábado e terá, pela primeira vez em Portugal, uma mulher como diretora.

Mesmo antes do tiro de partida, amanhã, em Barcelos, a 11.ª edição do Grande Prémio O Jogo/Leilosoc já tem lugar na história do desporto nacional, pois será a primeira prova de ciclismo em Portugal com atletas profissionais que terá uma mulher como diretora de corrida. A honra caberá a Ana Rita Vigário, ex-ciclista e antiga selecionadora nacional feminina, que se estreia no comando de provas.

"É um grande desafio e uma responsabilidade enorme. Estar no outro lado, como diretora, é diferente de tudo o que fiz na modalidade. Estou muito motivada e certamente será um grande espetáculo de ciclismo", disse Ana Rita Vigário.

A corrida, que será a mais longa desde que O Jogo, em 2019, recuperou a organização das suas provas de ciclismo, através do Global Media Group, terá uma extensão total de 553,6 quilómetros, repartidos por quatro dias, passando pelas distintas geografias de Barcelos, Pinhel, Trancoso, Boticas e Paredes, contempla um trajeto difícil e seletivo. "Será uma edição com etapas distintas que causarão incertezas. Começa de forma mais plana, mas vai, depois, subindo de exigência com montanha e um contrarrelógio que pode fazer a diferença", detalhou a diretora de prova, que também vai dirigir, em junho, o GP Douro Internacional, e em setembro, o GP Jornal de Notícias. O pelotão será composto por 18 equipas, as nove Continentais lusas e outras tantas de sub-23, uma delas espanhola.

CALENDÁRIO E PERCURSO

22/04 - 1.ª ETAPA - Barcelos-Barcelos (142,2 km)

23/04 - 2.ª ETAPA - Pinhel-Pinhel (CRI, 20,3 km)

23/04 - 3.ª ETAPA - Trancoso-Trancoso (79,3 km)

24/04 - 4.ª ETAPA - Boticas-Boticas (168,4 km)

25/04 - 5.ª ETAPA - Paredes-Paredes (143,2 km)