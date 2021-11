Graça de Galeno vale ao Braga nono jogo seguido sem perder

Bernardo Monteiro Hoje às 21:29 Facebook

Uma grande exibição do médio brasileiro, com dois golos e uma assistência, permitiu ao Braga vencer na receção ao Portimonense (3-0), valendo o nono jogo consecutivo sem perder. Mario González fez as pazes com os golos

Os guerreiros mostraram que estão em grande forma e seguem num ciclo imparável entre Liga, Liga Europa e Taça de Portugal e Taça da Liga: Tondela (Vitória, Liga), Santa Clara (Empate, Liga), Midtjylland (V, Liga Europa), Boavista (E, Liga), Moitense (V, Taça de Portugal), Ludogorets (V, Liga Europa), Gil Vicente (V, Liga) e Paços de Ferreira (E, Taça da Liga).

Os guerreiros entraram muito bem na partida e, aos 5 minutos, Sequeira, com um passe rasteiro, encontrou Galeno que, com dois toques, inaugurou o marcador.

Os bracarenses não tiraram o pé do acelerador e dominaram todo o primeiro tempo, registando 14 tentativas de golo contra uma dos algarvios.

O intervalo fez bem à equipa de Paulo Sérgio que conseguiu equilibrar as contas do jogo, ao nível estatístico, mas não conseguiu chegar ao golo.

Aos 53 minutos, Galeno bisou, com um belíssimo golo, ao ângulo superior esquerdo da baliza de Samuel Portugal e terminou em beleza, fazendo a assistência que permitiu a Mario González regressar aos golos.

O Braga encerra, assim, a jornada dez a vencer e sobe ao quarto lugar da classificação, com 19 pontos, enquanto o Portimonense mantém o sexto lugar, com 14.