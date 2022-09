Graham Potter é o escolhido para suceder a Thomas Tuchel no Chelsea

JN Hoje às 12:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Graham Potter poderá tornar-se no segundo treinador mais caro da história do futebol. O técnico inglês, que iniciou a época no Brighton, é a escolha do Chelsea para suceder a Thomas Tuchel.

Graham Potter vai ser o novo treinador do Chelsea. O técnico inglês já chegou a acordo com o dono do clube londrino, Todd Boehly, depois de ambos terem conversado durante o dia de ontem.

De acordo com a "Sky Sports", a cláusula de rescisão de Potter incluída no contrato que o liga ao Brighton, apontada pelos media em 20 milhões de euros, não será um entrave para os "blues". A oficialização do acordo deverá acontecer em breve.

PUB

Caso se confirme o valor, Potter tornar-se-á no segundo treinador mais caro da história do futebol, logo atrás do alemão Julian Nagelsmann, por quem o Bayern de Munique pagou 25 milhões de euros ao RB Leipzig.

Aos 47 anos, Graham Potter prepara-se para abraçar a primeira experiência num grande europeu, depois de passagens pelos suecos do Ostersunds, os galeses do Swansea e o Brighton, onde está desde 2019.

Pelo caminho ficaram nomes como Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane e Rúben Amorim, com quem Todd Boehly terá conversado, segundo a "Sky Sports".

Ao cabo de seis jornadas, o Chelsea segue na 6.ª posição da Premier League, com 10 pontos, menos cinco do que o líder, Arsenal. Na Champions, os londrinos arrancaram com uma surpreendente derrota na Croácia, frente ao Dínamo Zagreb (1-0), resultado que ditou o afastamento do treinador Thomas Tuchel.