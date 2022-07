Granada oficializa novo guarda-redes português

André Ferreira foi o escolhido para substituir Luís Maximiano (vendido à Lázio) na baliza do Granada, que esta temporada vai jogar na segunda divisão espanhola.

O antigo atleta do Paços de Ferreira assinou por quatro temporadas, tendo custado cerca de um milhão de euros ao emblema espanhol. Esse valor será repartido entre os pacenses e o Santa Clara, sendo que os castores ficam com 75% da venda e ainda 10% de uma eventual transferência, enquanto os açorianos vão receber os restantes 25% do valor do negócio.

Natural de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, André Ferreira passou pela formação do Vilanovense, Pasteleira, Boavista e Nogueirense FC, antes de ter chegado ao Benfica. Nas águias o guarda-redes, de 26 anos, chegou a atuar pela equipa B, antes de representar Leixões, Desportivo das Aves, Santa Clara e Paços de Ferreira.