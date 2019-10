Granada perde e entrega comando isolado ao Barcelona

Ontem às 23:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O surpreendente Granada perdeu por 3-1 na visita desta quinta-feira ao Getafe e entregou o comando isolada da Liga espanhola ao bicampeão Barcelona, no jogo que encerrou a 11.ª jornada da prova.

A formação dos arredores de Madrid, que não teve o lateral internacional português Antunes, lesionado, chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Angel, aos 35 minutos, e do uruguaio Mauro Arambarri, aos 41.

No segundo tempo, Antonio Puertas, aos 74 minutos, relançou a esperança aos andaluzes, que contaram com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte de início, mas David Timor acabou por consumar o terceiro triunfo do Getafe nos últimos quatro jogos, aos 88.

O Granada, que vinha de duas vitórias, caiu para o terceiro lugar, com 20 pontos, agora com menos dois do que o Barcelona, que lidera isolado a Liga espanhola, e menos um do que o Real Madrid, segundo colocado, sendo que os dois gigantes espanhóis têm menos um jogo, precisamente o clássico entre ambos.

De resto, catalães e madridistas foram as únicas equipas entre as sete primeiras da classificação a vencer nesta ronda, ambos com goleadas, sobre Valladolid (5-1) e Leganés (5-0), respetivamente, na quarta-feira.