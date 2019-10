Granada vence Betis e sobe à liderança da Liga espanhola

Hoje às 15:54 Facebook

O Granada, com os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte no onze, ascendeu este domingo à liderança da Liga espanhola, ao vencer por 1-0 na receção ao Betis, em jogo da 10.ª jornada.

O tento apontado por Alvaro Vadillo, à passagem do minuto 61, foi suficiente para a equipa de Diego Martínez terminar a ronda na liderança isolada, agora com 20 pontos, uma vez que o clássico entre Barcelona, agora segundo, com 19, e Real Madrid, quinto, com 18, foi adiado para 18 de dezembro, devido à tensão política e social que se vive na Catalunha.

O Betis, que não contou com o lesionado William Carvalho, ocupa o 18.º e antepenúltimo posto da tabela, com nove pontos.

Antes, Real Sociedad também se colou às equipas da frente, - é terceira, com 19 pontos -, após triunfar pelo mesmo resultado no reduto do Celta de Vigo, que é 17.º, com nove, por culpa do golo marcado pelo sueco Alexander Isak (82 minutos), depois da formação galega ter ficado reduzida a 10 elementos, face à expulsão de Pape Cheikh (66).