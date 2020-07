Grande operação policial trava festejos em Madrid

JN Hoje às 00:12 Facebook

O Real Madrid conquistou esta quinta-feira à noite o 34.º título na Liga espanhola, mas ao contrário de outros anos, a Praça Cibelles, onde se concentram os adeptos para celebrar, estava praticamente deserta.

O grande contingente policial enviado para Madrid para travar a euforia merengue, num das cidades mais afectadas pela pandemia de covid-19 e que apenas há algumas semanas reabriu as portas, em muito terá contribuídos para os fãs do clube festejarem de forma mais contida.

Pela Praça Cibelles, ponto central das comemorações dos adeptos do Real Madrid, passaram algumas pessoas em motos ou carros, movimento nada comparável com as enchentes de outros anos. Nas fotos são visiveis vários carros da polícia a vigiar o local.