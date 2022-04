"Grande penalidade? A forma como os jogadores reagiram é inequívoca"

No rescaldo do empate (0-0) do Benfica diante do Famalicão, que complica as contas do segundo lugar para os encarnados, Nélson Veríssimo considerou que a equipa da Luz foi superior em tudo menos na concretização.

"Fomos superiores em tudo menos na concretização. Não conseguimos concretizar, acho que a equipa não começou o jogo como queríamos, mas foi crescendo. Já estávamos a contar que o Famalicão, que necessita de pontos, pudesse jogar num bloco mais baixo, com uma linha defensiva larga na sua amplitude. Em alguns momentos, tivemos dificuldade em contrariar esse posicionamento, especialmente na primeira parte", começou por dizer o treinador, vincando que o árbitro devia ter ido ao VAR ver as imagens de uma alegada grande penalidade a favor dos encarnados.

"Na segunda parte, já conseguimos algumas coisas. Pedimos outras coisas e os jogadores cumpriram, fomos criando oportunidades, algumas situações de golo. Os dados estatísticos valem o que valem. No fim, fica um 0-0 que traduz o facto de não conseguirmos concretizar as oportunidades. Penálti? A forma como os jogadores reagiram... Há sinais que os jogadores dão, a forma como reagiram é inequívoca. Acho que nestas circunstâncias o árbitro deve sempre ver, mas longe de mim estar a desculpar-me, porque podíamos ter o penálti e não fazê-lo", concluiu.

O Benfica empatou (0-0), este sábado, no Estádio da Luz, diante do Famalicão em jogo da 31.ª jornada da Liga. Duelo terminou com coro de assobios por parte dos adeptos e queixas do clube encarnado, que pediu uma grande penalidade por uma alegada mão de Alex Nascimento na área.

Com este resultado, o Benfica segue no terceiro lugar, com 68 pontos, a cinco dos campeões nacionais e a 14 do líder F. C. Porto, que vai defrontar o Braga na segunda-feira. Já o Famalicão, que somou o sétimo encontro consecutivo sem vencer no campeonato, ocupa a 14.ª posição, com 30 pontos.