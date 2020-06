Grande Prémio Abimota foi cancelado devido à pandemia

JN/Agências Hoje às 20:05 Facebook

O Grande Prémio Abimota 2020 foi cancelada, anunciou esta quarta-feira a organização, que entendeu não estarem reunidas as condições para a realização da prova velocipédica, devido às indefinições causadas pela pandemia de covid-19.

"A prova já tinha sido suspensa devido às contingências impostas pela pandemia de covid-19. No entanto, após análise ponderada, a Direção da Abimota entendeu, face às indefinições que ainda existem para a realização deste tipo de eventos, não existirem as condições necessárias para concretizar a prova no presente ano", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

O Grande Prémio Abimota esteve marcado para 10 a 14 de junho, com início em Lisboa e final em Águeda, mas foi inicialmente suspenso, a 7 de abril, com a organização a desejar que a corrida pudesse regressar "num futuro próximo" para a 41.ª edição.

Desde a primeira edição, em 1977, a prova apenas não se realizou por três vezes, em 1988, 1989 e 2010.

"A ABIMOTA está confiante [de] que o Grande Prémio vai regressar à estrada em 2021 e adianta, desde já, que o pretende realizar nas datas de 16 a 20 de junho", conclui a nota.

A União Ciclista Internacional decretou a suspensão do calendário velocipédico, devido à pandemia da covid-19, até 1 de julho para todas as provas e até 1 de agosto para as da categoria WorldTour.