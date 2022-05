Grande Prémio Azores anima estradas de São Miguel entre 6 e 8 de maio

O Grande Prémio Azores/Volta a São Miguel a segunda prova mais importante do calendário velocipédico nacional da categoria de sub-23, depois da Volta a Portugal do Futuro, vai estar nas estradas micaelenses de amanhã até domingo.

O GPAzores é organizado pela Associação de Ciclismo dos Açores (ACA), com o apoio do Governo Regional através do programa "Cycling Açores", sendo reservada a corredores com menos de 23 anos, sendo ainda permitida a participação de atletas elites, desde que filiados na ACA.

Alinham amanhã à partida, em Ponta Delgada, 83 corredores em representação de 14 equipas, dez portuguesas, incluindo duas dos Açores, e quatro estrangeiras - três espanholas e uma italiana.

Disputada ao longo de três dias, a prova terá outras tantas etapas em linha, num total de 378 quilómetros, com mais quilometragem e mais subidas do que em anteriores edições, tendo no total oito contagens de montanha. A terceira tirada, e considerada a etapa rainha, terá cinco contagens do prémio da montanha, a última das quais a coincidir com a meta em Lagoa de Fogo, uma subida de 8,5 quilómetros, com uma pendente média de 9,4%.

A evolução do ciclismo açoriano nos últimos anos tem sido muito forte e a prova é a presença de três corredores de São Miguel em equipas continentais, sendo que um deles é profissional, no caso João Medeiros (LA Alumínios/ Credibom/ MarcosCar), natural de Ponta Delgada tal como Romeu Sousa (Alenuer/GDM/ Sobral Car) e Luís Cabral (Santa Maria da Feira/ Segmento d"Época/ Reol), da Ribeira Grande.

Desconhecendo-se o valor dos corredores estrangeiros presentes, espanhóis, ingleses e italianos, o micaelense João Medeiros apresenta-se como o principal candidato à vitória individual. O corredor da equipa dirigida por Hernâni Broco conhece as estradas da ilha "como as palmas das suas mãos", tendo no ano passado sido quarto na geral do GPAzores e vencido a Volta à Terceira, corrida que também já tinha ganho em 2019.

O vencedor da edição do ano passado do GPAzores/ Volta a São Miguel foi Pedro Miguel Lopes, em representação da Kelly/ Simoldes/ Oliveirense.

Equipas

LA Alumínios/Credibom/Marcos Car, ACDC Trofa, Fontinhas Ativa/Promotora (Ilha Terceira), Alenquer/GDM/SobralCar, Almodôvar/Delta Cafés/Crédito Agrícola, Fortunna/Maia, JV Perfis/Windmob, Porminho Team Sub23, Santa Maria da Feira/ Segmento d"Época/ Reol e Seleção dos açores Sub23, todos de Portugal e Bricar Ale, Essax e Zamora Enamorada, as três de Espanha e a italiana A.S.D. Aries Cycling.

Etapas

6 de maio (Sexta-feira): Ponta Delgada-Nordeste, 111 kms

7 de maio (Sábado): Nordeste-Ribeira Grande, 140 kms

8 de maio (Domingo): Ribeira Grande-Lagoa do Fogo, 127 kms