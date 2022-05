Grande Prémio da Finlândia de MotoGP adiado para 2023

JN/Agências Hoje às 12:30 Facebook

O Grande Prémio da Finlândia de MotoGP, previsto para 10 de julho, foi adiado para 2023, devido à falta de homologação do circuito e à situação geopolítica, anunciou a organização do Mundial de motociclismo de velocidade.

O Grande Prémio da Finlândia marcava o regresso da categoria rainha do motociclismo de velocidade ao país após 40 anos, como 12.ª prova do calendário, agora reduzido a 20 corridas.

"Os trabalhos de homologação do KymiRing, juntamente com os riscos causados pela atual situação geopolítica na região, obrigam, infelizmente, ao cancelamento do Grande Prémio da Finlândia de 2022. As circunstâncias atuais provocaram atrasos e colocaram em risco os trabalhos em curso no circuito", explicaram, em comunicado conjunto, a Federação Internacional de Motociclismo, a IRTA (a associação das equipas) e a Dorna Sports, promotora do campeonato.

"Todas as partes concordaram que a estreia da pista deve ser adiada para 2023, quando o MotoGP espera regressar à Finlândia, pela primeira vez em quatro décadas. Desta forma, o calendário final do campeonato do mundo de MotoGP de 2022 vai incluir 20 provas", conclui a organização.

As anteriores edições do Grande Prémio da Finlândia foram disputadas em Tampere, em 1962 e 1963, e Imatra, até 1982.