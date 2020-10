Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 reduz lotação

JN Hoje às 17:00 Facebook

A uma semana da prova no Autódromo Internacional do Algarve, a organização decidiu reduzir a lotação das bancadas, após um contacto informal com a DGS.

Dos cerca de 40 mil lugares que estavam disponíveis para o GP de Portugal de Fórmula 1, a organização decidiu reduzir a lotação para 27500 espectadores. A decisão foi tomada depois de um contacto da organização com a DGS, para avaliar em que condições é que a prova se podia realizar.

"A lotação vai ser na casa dos 27500 o número de pessoas. Tivemos indicações informais da DGS que algumas bancadas deviam ser reduzidas, nomeadamente o pião, que não seria aceite", explicou à TSF Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo Internacional do Algarve.

Na mesma entrevista, Paulo revelou ainda que alguns espectadores estrangeiros "estão a devolver bilhetes" e a organização está a tentar que esses lugares sejam ocupados por quem estava no pião.

O circo da Fórmula 1 chega a Portugal na próxima sexta-feira. Segue-se, no final de novembro, o Mundial de MotoGP.