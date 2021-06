Grande Prémio de Singapura cancelado

JN/Agências Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, agendado para 3 de outubro foi cancelado "por razões de segurança e de logística causados pela covid-19", avançou esta sexta-feira o promotor da corrida.

"Anular a prova pelo segundo ano consecutivo é uma decisão extremamente difícil, mas necessária, tendo em conta as restrições que prevalecem em relação aos eventos organizados em Singapura", explicou, em comunicado, Colin Syn, presidente adjunto do promotor do GP, que se disputa desde 2008.

Aquele responsável acrescentou que a organização da prova não se sente capaz de proporcionar aos espetadores "a experiência" que estes têm recebido nos últimos anos e que também tem em consideração a saúde e segurança dos mesmos, bem como de todo o pessoal que trabalha para tornar possível aquele grande prémio.

Depois deste anúncio, a Turquia (Istambul) e a China (Xangai), que viram os grandes prémios serem adiados mais cedo na temporada, são candidatas a render Singapura, enquanto os Estados Unidos também são opção a poder acolher uma segunda prova esta época.