Grande Prémio JN: António Carvalho vence em Santo Tirso com fuga final

José Pedro Gomes Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Ciclista da Glassdrive/Q8/Anicolor fez a diferença na parte final da segunda etapa, com um ataque desenhado a três quilómetros da meta com o companheiro Mauricio Moreira, que mantém a camisola amarela.

Fuga para vitória de António Carvalho (Glassdrive/Q8/Anicolor) no terceiro dia de competição do Grande Prémio JN/Leilosoc, com o ciclista de Santa Maria da Feira a protagonizar um ataque demolidor na parte final da tirada, juntamente com o companheiro de equipa Maurico Moreira, que lhe valeu o triunfo.

Moreira puxou por Carvalho nos últimos três quilómetros da subida, tendo o ciclista feirense rematado o esforço de ambos com o sucesso, e cavado 40 segundos de vantagem para um grupo perseguidor liderado por Hugo Nunes (RP/Paredes/Boavista), que ficou com o terceiro lugar do dia.

A etapa teve também repercussões na classificação geral, onde Mauricio Moreira continua a liderar, mas tem agora António Carvalho no segundo lugar, com mais 28 segundos. Joaquim Silva da Efapel baixou para o terceiro posto da classificação e está agora a 1:18 minutos do camisola amarela.

Esta ​​​​​​​quinta-feira a jornada dupla no Grande Prémio JN, com uma etapa matinal, de 56.3 quilómetros, entre Porto e a Praia do Furadouro, em Ovar, de onde parte a tirada da tarde, na ligação de 66.5 quilómetros até Águeda.