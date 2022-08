Grande Prémio JN: emoção e história de mãos dadas na estrada

Melhores ciclistas a competir em Portugal regressam depois de amanhã à estrada para lutarem, durante sete dias, pela vitória no Grande Prémio JN

Digeridas as emoções da Volta a Portugal, o pelotão nacional está pronto para regressar à estrada para uma das mais emblemáticas viagens do calendário velocipédico luso. A 31.ª edição do Grande Prémio Jornal de Notícias (GP JN) arranca já depois de amanhã, com um inédito tiro de partida na Figueira da Foz, para durante sete dias percorrer quase 800 quilómetros até à meta final, a 4 de setembro, em Vila Nova de Gaia.

Na disputa pela vitória nas várias categorias estarão 18 equipas, 15 portuguesas e três espanholas, num pelotão com 126 corredores, entre os quais alguns dos melhores a competir em Portugal, numa acesa luta para suceder a Joaquim Silva, vencedor em 2021, no ilustre palmarés de vencedores, onde fazem parte nomes como Venceslau Fernandes, Manuel Zeferino, Joaquim Gomes, Vítor Gamito, Fernando Carvalho ou seu sobrinho António Carvalho.