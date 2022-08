Grande Prémio JN: Luís Mendonça chega-se à frente na decisão

José Pedro Gomes Hoje às 21:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Ciclista Luís Mendonça da Glassdrive/Q8/Anicolor rematou ao sprint trabalho da equipa.

Decisões a alta velocidade na primeira etapa do Grande Prémio JN/Leilosoc, com Luís Mendonça (Glassdrive/Q8/Anicolor) a assumir o protagonismo no sprint em Gondomar. O ciclista natural de Paredes, que esteve ausente da Volta a Portugal, beneficiou de um excelente trabalho da equipa, que procurou anular a fuga do dia, e, nos últimos 500 metros, colocou o corredor, de forma exemplar, numa posição privilegiada para vencer.

Envolvido nessa missão esteve Mauricio Moreira, que apesar de ter chegado em oitavo lugar, manteve-se como líder da corrida, com os mesmos 16 e 19 segundos de vantagem, respetivamente, para Joaquim Silva e Tiago Antunes, ambos da Efapel, que completam o pódio de geral.

No primeiro grande teste à forma física do pelotão, a etapa, que partiu também de Gondomar, começou a ser animada por várias tentativas de fuga, embora a mais consistente tenha surgido apenas ao quilómetro 36, com oito corredores, entre os quais Venceslau Fernandes (ABTF/Feirense), David Delgado (RP/Paredes/Boavista), Daniel Dias (Kelly/Simoldes/ UDO) e Francisco Morais e Gonçalo Amado (ambos da Tavfer/Mortágua/Matinados). Os escapados chegaram a ter mais de 2.30 minutos de vantagem para o pelotão, que no último terço da etapa viu a velocidade aumentar pela ação da Glassdrive.

Nessa fase, a força entre os fugitivos começou a fraquejar e o grupo encolheu. O mais inconformado foi Gonçalo Amado, que mesmo após ter assegurado a liderança da classificação da montanha, partiu a solo com ousadia e mérito. O corredor da Tavfer/Mortágua seguiu isolado nos últimos 20 quilómetros, mas viu a vantagem de 45 segundos esfumar-se perante o voraz pelotão, que o engoliu a cinco quilómetros do fim.

Aí, começou o recital da Glassdrive que travou as ambições dos rivais e até teve o camisola amarela, Mauricio Moreira, a abrir caminho para que Luís Mendonça e António Carvalho decidissem, num último fôlego sobre a meta, quem ia vencer a etapa, ficando Rafael Silva (Efapel) a completar o top-3 do dia.

Luís Mendonça: "Apesar de ter estado quase dois meses sem competir, dei uma boa resposta. A chegada aconteceu tal como tínhamos planeado, com sintonia"

PUB

Gonçalo Amado: ""A etapa correu-nos muito bem. Estive até à parte final a lutar pela vitória, mas não foi possível. Vencer a camisola da montanha é uma satisfação"