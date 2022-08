Grande Prémio JN: Luís Mendonça vence ao  sprint em Gondomar

José Pedro Gomes Hoje às 16:08 Facebook

Ciclista da Glassdrive/Q8/Anicolor foi o mais veloz na decisão final da 1.ª etapa do Grande Prémio JN/Leilosoc. Companheiro de equipa Mauricio Moreira segurou camisola amarela.

Decisões a alta velocidade no final da 1.ª etapa do Grande Prémio JN/Leilosoc, com Luís Mendonça (Glassdrive/Q8/Anicolor) a mostrar mais pulmão na reta da meta e vencer a tirada.

O ciclista natural de Paredes aproveitou um excelente trabalho da sua equipa, que o colocou em boa posição para poder fazer a diferença, ficando António Carvalho, também da Glassdrive, no segundo lugar, e Rafael Silva (Efapel) no terceiro posto.

Nas contas da camisola amarela, Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor) continua na liderança da corrida, com os mesmos 16 segundos para Joaquim Silva, e 19 para Tiago Antunes, ambos corredores da Efapel.

Esta quarta-feira disputa-se uma das mais difíceis etapas deste Grande Prémio JN, com partida e chegada em Santo Tirso, junto ao Santuário Nossa de Nossa Senhora da Assunção, em Monte Córdova.