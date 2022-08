Grande Prémio JN: Pelotão de luxo para atacar um dos mais desejados troféus

Grande Prémio JN arranca esta tarde na Figueira da Foz com 122 ciclistas, entre os quais alguns dos melhores que correm em Portugal, a integrarem um competitivo pelotão.

As primeiras pedaladas da 31.ª edição do Grande Prémio Jornal de Notícias (GP JN) começam hoje a ser dadas, na Figueira da Foz, por um pelotão de luxo, que integra a maior parte dos principais corredores a competir em Portugal. O prestígio da prova fez com que as 18 equipas participantes (15 portuguesas e 3 espanholas) escalonassem os melhores corredores, muitos deles envolvidos na luta, há apenas algumas semanas, pela vitória da Volta a Portugal.

O uruguaio Mauricio Moreira, vencedor da prova-rainha do ciclismo nacional, é um dos que esta tarde estarão na linha de partida do GP JN, provado a forte aposta que a equipa Glassdrive/Q8/Anicolor faz nesta corrida, pois traz também Frederico Figueiredo e António Carvalho, que completaram o pódio da Volta. Para Carvalho, a corrida que hoje começa tem uma aliciante especial, pois é o único corredor no pelotão que poderá alcançar o inédito recorde de três vitórias no historial do GP JN.