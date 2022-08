Grande Prémio JN volta a unir territórios com a festa do ciclismo

José Pedro Gomes e Sara Gerivaz Ontem às 23:38 Facebook

A 31.ª edição da corrida estará na estrada entre 29 de agosto e 4 de setembro e vai percorrer nove municípios.

O arranque institucional da 31.ª edição do Grande Prémio do Jornal de Notícias (JN) foi dado, ontem, em Vila Nova de Gaia, cidade que vai acolher o final desportivo de uma das mais importantes provas do calendário nacional. Organizadores, parceiros e autarcas juntaram-se numa cerimónia de apresentação em que foram detalhadas todas as características da corrida que, pela primeira vez, parte da Figueira da Foz para uma viagem de 782,7 quilómetros que vai abraçar os municípios de Gondomar, Santo Tirso, Porto, Ovar, Águeda, Viana do Castelo, Valongo, Maia, até ao grande final numa das marginais gaienses. No pelotão estarão 18 equipas, 15 portuguesas e três espanholas.

No convívio de apresentação da corrida, que teve a diretora do "Jornal de Notícias", Inês Cardoso, como anfitriã, destacou-se a simbiose histórica da modalidade com o JN e os territórios que se associam à prova, representados pelos presidentes das câmaras de Ovar, Salvador Malheiro, de Valongo, José Manuel Ribeiro, e pelo vereador do Desporto da Autarquia gaiense José Guilherme Aguiar. Também presente no evento esteve Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, que enalteceu o papel do JN e do Global Media Group na promoção da modalidade.

Paulo Couto, diretor da corrida, vincou a diversidade do percurso, lembrando que o mesmo "vai dar oportunidade para todos os ciclistas mostrarem as suas melhores características, seja no sprint ou na montanha", antevendo, assim, uma prova "competitiva e imprevisível".

PERCURSO

Prólogo | 29 agosto | 11,3 KM

FIGUEIRA DA FOZ - FIGUEIRA DA FOZ

Partida (12 h) - Praia de Quiaios

Chegada (14.15) - Figueira da Foz (junto à Câmara Municipal)



1.ª Etapa | 30 agosto | 143,7 KM

GONDOMAR - GONDOMAR

Partida (12 h) - Multiúsos Gondomar

Chegada (15.25) - Multiúsos Gondomar



2.ª Etapa | 31 agosto | 103,9 KM

SANTO TIRSO - SANTO TIRSO

Partida (12 h) - Santuário de Nossa Senhora da Assunção

Chegada (14.27) - Santuário de Nossa Senhora da Assunção



3.ª Etapa | 1 set. | 56,3 KM

PORTO - OVAR (PRAIA FURADOURO)

Partida (10 h) - Parque Oriental da Cidade

Chegada (11.20) - Ovar (Furadouro)



4.ª Etapa | 1 set. | 66,5 KM

OVAR (PRAIA FURADOURO) - ÁGUEDA

Partida (15.30 h) - Ovar (Furadouro)

Chegada (17.05) - Av. Calouste Gulbenkian



5.ª Etapa | 2 set. | 139,6 KM

VIANA CASTELO - VIANA CASTELO

Partida (12 h) - Praia Norte

Chegada (15.19) - Praia Norte



6.ª Etapa | 3 set. | 132,7 KM

VALONGO - VALONGO

Partida (12 h) - Av. 5 de Outubro

Chegada (15.09) - Av. 5 de Outubro



7.ª Etapa | 4 set. | 133,7 KM

MAIA - VILA NOVA GAIA

Partida (12 h) - Praça Município

Chegada (15.11) - Praia da Madalena