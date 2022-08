Grande recital de Carvalho e Moreira deixa a concorrência desafinada

Terceiro dia de competição e terceiro triunfo consecutivo para a Glassdrive /Q8/Anicolor no Grande Prémio JN/Leilosoc. Desta feita, o êxito foi alcançado por António Carvalho, com o corredor natural de Santa Maria da Feira a corporizar o domínio da equipa, quando a três quilómetros da meta, instalada no alto do Monte Córdova, em Santo Tirso, desenhou com o companheiro da formação, e camisola amarela, Maurício Moreira, um ataque tão demolidor como eficaz. A iniciativa permitiu ao duo cavar uma mini fuga final, a que os rivais já não tiveram resposta.

Moreira, que assim manteve a liderança da prova, devolveu o esforço feito pelo companheiro na Volta a Portugal, e abriu caminho em quase toda a derradeira subida, contribuindo para o triunfo que António Carvalho festejou a escassos metros da meta. No grupo de perseguidores, o mais forte foi Hugo Nunes (RP/Paredes/ Boavista), que chegou no terceiro lugar, 40 segundos depois dos dois homens da frente, ladeado por Joaquim Silva (Efapel), quarto classificado.

Com este recital de Moreira e Carvalho, que ocupam, agora, na classificação geral, os dois primeiros lugares, respetivamente, separados por 28 segundos, Joaquim Silva, vencedor do GP JN em 2021, caiu para o último lugar do pódio, a 1.18 minutos do líder.

A etapa, que partiu também de Santo Tirso, obrigava a concentração máxima, porque além de ter apenas 95 quilómetros de extensão, contemplava dois exigentes prémios de montanha, um deles na dura subida até ao Santuário de Nossa Senhora da Assunção. Várias foram as tentativas de fuga, mas apenas uma, com 11 corredores, acabou por vingar aos 56 quilómetros, chegando a ter um minuto e meio de vantagem para o pelotão.

Desse grupo ainda se destacaram Márcio Barbosa (ABTF/Feirense), Alberto Gallego (RP/Paredes/Boavista), André Ramalho e Gonçalo Leaça (LA-Aluminios/Credibom/MarcosCar), que chegaram a andar isolados por alguns momentos, mas a aventura de todos os escapados acabou anulada a cinco quilómetros da meta, por ação da Glassdrive, já a preparar o raide final de Mauricio Moreira e António Carvalho.

Esta quinta-feira, há porta aberta para os sprinters brilharem, numa jornada dupla, que de manhã vai levar o pelotão do Porto a Ovar (56.3 km) e à tarde, após pausa para almoço, de Ovar a Águeda (66.5 km).