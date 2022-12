Grandes aceleram para segurar craques em fim de contrato

Benfica e F. C. Porto têm mais casos pendentes. Jogadores podem decidir o próprio futuro a partir de janeiro.

Dezembro afigura-se como o derradeiro mês em que as sociedades desportivas poderão encetar a renovação de contrato com futebolistas em final de contrato, sem correrem o risco de os visados escolherem o próprio futuro. A partir de janeiro, quem expirar o vínculo no fim de junho passa a ser livre de assinar por outro clube.

O lateral esquerdo Álex Grimaldo é o caso mais complicado do Benfica. Altamente valorizado nesta primeira metade da época, o jogador espanhol tem mercado e apesar do interesse do presidente Rui Costa em assegurar a respetiva renovação, não é certo que vá continuar na Luz. Segundo o site "Transfermarkt", Grimaldo, que está nos encarnados desde janeiro de 2016, é o jogador da Liga portuguesa com maior valor de mercado (20 milhões de euros) entre os craques em final de contrato. A cláusula de rescisão do defesa esquerdo, cifrada em 60 milhões de euros, pouca importância poderá ter dentro de poucas semanas.