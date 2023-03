Grandes investiram mais de 100 milhões em reforços

Rui Almeida Santos Hoje às 11:07, atualizado às 11:37 Facebook

Benfica e F. C. Porto investiram, cada um, mais de 40 milhões de euros em reforços, no exercício de 1 de julho a 31 de dezembro. O Sporting, que registou o maior lucro semestral de sempre, chegou aos 16 milhões em contratações de jogadores.

Os relatórios dos exercícios contabilísticos referentes ao segundo semestre do ano de 2022, no período compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro, colocam as SAD dos três grandes em patamares distintos no que toca ao investimento em reforços.

A liderar a lista surge o Benfica, que gastou um total de 43,3 milhões de euros em contratações na segunda metade do ano passado.