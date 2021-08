Grealish no Manchester City por seis temporadas

Chegou ao fim uma das novelas do mercado de transferências internacional: o inglês Jack Grealish assinou contrato com o Manchester City para as próximas seis temporadas. O valor que levou o médio a trocar o Aston Villa pelos cityzens ainda não é conhecido, mas estima-se que ronde os 177 milhões de euros, algo que significaria um recorde de valores na Premier League.

O internacional britânico vai herdar a camisola número 10, cujo dono nos últimos anos foi o argentino Sergio Aguero.

Na última temporada, ao serviço do Aston Villa, Grealish disputou 27 partidas, nas quais marcou por sete ocasiões. Embora o jogador de 25 anos fosse um dos melhores da equipa foi impedido de dar o seu contributo mais vezes devido a lesão. Esteve ainda no Europeu 2020, ao serviço da Inglaterra, mas apenas foi titular numa ocasião, frente à República Checa.

Nas primeiras declarações pelo novo clube, Grealish fala no concretizar "de um sonho". "O Manchester City é a melhor equipa do país e tem um treinador que é considerado o melhor do Mundo. Isto é um sonho tornado real", afirmou.

Embora Grealish seja idealmente um jogador que prefere pisar terrenos interiores foi muitas vezes "empurrado" para as alas de modo a criar envolvimentos com os restantes médios e a aumentar o volume de jogo pelo corredor central.

Com muita qualidade técnica e grande capacidade de decisão no último passe, este médio versátil encaixa perfeitamente nas ideias do treinador do Manchester City, Pep Guardiola, e vai jogar com um dos seus ídolos, o belga Kevin De Bruyne.