Gregos Tsitsipas e Sakkari acentuam registo negativo em finais em 2022

O último fim de semana confirmou uma tendência preocupante para os melhores tenistas gregos da atualidade, Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari. Ambos foram derrotados em finais de torneios ATP e WTA, respetivamente, mas é a frequência com que têm perdido nas decisões que mais surpreende.

Começando por Tsitsipas, número 5 mundial, foi derrotado pelo dinamarquês Holger Rune, em Estocolmo, por 2-0, com um duplo 6-4. Foi a quinta final perdida, esta época, pelo grego, que não evitou um desabafo após a partida: "Já estou farto de troféus de finalista...".

2022 tem sido, ainda assim, um ano positivo para Stefanos Tsitsipas, que atingiu sete finais do circuito ATP, tendo vencido em Maiorca e o Masters 1000 de Monte Carlo. Para lá da derrota em Estocolmo, perdeu igualmente as partidas decisivas dos torneios de Astana, Roterdão e dos Masters 1000 de Cincinnati e Roma.

Esses registos valem-lhe a presença nas ATP Finals pelo quarto ano consecutivo, ao lado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal e Casper Ruud. Há ainda três vagas por preencher para a prova que junta os oito melhores tenistas do ano e que se realizará na cidade italiana de Turim, entre os dias 13 e 20 de novembro.

Bastante semelhante é o registo da compatriota Maria Sakkari este ano, no circuito WTA. A grega, que também é a número 5 do ranking mundial, foi derrotada, no domingo, pela norte-americana Jessica Pegula, em dois sets (6-2 e 6-3), na final do torneio de Guadalajara, no México.

Foi a quarta decisão perdida, esta temporada, pela tenista grega, que tinha sido derrotada nas finais dos torneios de São Petersburgo, Indian Wells e Parma.

Apesar de mais um desaire, Sakkari saiu do México com a garantia de que irá disputar as WTA Finals, o torneio que junta as oito melhores tenistas do ano. Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Cori Gauff, Caroline Garcia, Aryna Sabalenka e Daria Kasatkina são as restantes tenistas apuradas para a competição, que se realizará entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro em Fort Worth, no estado norte-americano do Texas.