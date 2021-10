Grémio perde frente ao Palmeiras e adeptos destroem cabine do VAR

Ontem às 22:07 Facebook

O jogo entre o Grémio e o Palmeiras, a contar para a 29.ª jornada do campeonato brasileiro, ficou marcado por uma confusão com adeptos, já depois do apito final.

O Grémio, que ocupa os lugares da zona de despromoção, perdeu com o Palmeiras (3-1) e, no final do jogo, os adeptos da equipa gaúcha invadiram o relvado. Os apoiantes do Grémio destruíram a cabine do VAR e arremessaram objetos contra os profissinais da imprensa.

Com este triunfo, o Palmeiras de Abel Ferreira manteve o segundo lugar, com 52 pontos. O Grêmio adiantou-se no marcador logo aos 11 minutos, por Diego Souza, mas o Palmeiras deu a volta ao resultado à beira do intervalo, com dois golos de rajada, aos 45+1 e 45+4, pelo mesmo jogador, Raphael Veiga, o primeiro de penálti.

Na segunda parte, a incerteza no desfecho manteve-se até ao minuto 90+3, momento em que o avançado Breno Lopes assegurou os três pontos para a equipa de Abel Ferreira.