Grémio queixa-se à FIFA por Pepê, dragões dizem que vão resolver

Em causa um atraso no pagamento da terceira de cinco parcelas acordadas na aquisição do passe do extremo brasileiro.

O Grémio de Porto Alegre entrou com uma ação na FIFA para cobrar ao F. C. Porto cerca de 2,5 milhões de euros, relativos à terceira tranche do pagamento pela transferência de Pepê para o Dragão, consumada no verão passado. A informação foi avançada esta segunda-feira no Brasil, pelo portal UOL, e está confirmada pelo JN. Ao que foi possível apurar, a administração da SAD portista garante que vai resolver a situação.

Recorde-se que o Grémio foi despromovido à Série B do campeonato brasileiro e terá uma grande perda de receitas na próxima época, sendo o dinheiro da venda do passe de Pepê ainda mais relevante para o clube gaúcho em 2022.

O extremo, de 24 anos, foi contratado pelos dragões por 15 milhões de euros, tendo assinado um contrato válido até junho de 2026. Na primeira época no clube azul e branco, o extremo ainda não se conseguiu assumir como titular, embora já tenha participado em 16 jogos nas diversas competições, com dois golos marcados.