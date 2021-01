Greve de trabalhadores impediu o L'Equipe de ir para as bancas

JN/Agências Hoje às 17:41 Facebook

Uma greve impediu, este sábado, a publicação do diário desportivo francês L'Equipe, um dos mais importantes jornais do mundo. Trabalhadores protestaram contra os despedimentos no grupo empresarial.

O Grupo Amaury também é dono de publicações como France Football e Velo Magazine e da empresa de organização de competições desportivas ASO, o maior operador mundial no setor do ciclismo, que organiza a Volta a França e a Volta a Espanha em bicicleta, entre outras.

Devido à paralisação de muitas competições por causa da pandemia, o grupo, que emprega cerca de 700 pessoas, prevê acabar com 50 postos de trabalho, segundo a federação sindical de imprensa que representa os trabalhadores.

A greve de 24 horas começou às 16 horas de sexta-feira, o que impediu a publicação do diário e afetou também a edição digital, que mesmo assim teve algumas atualizações.