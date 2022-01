Griezmann Mbappé: o menino que nasceu no Chile e já é uma estrela

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 12:30 Facebook

Griezmann Mbappé nasceu às 21.09 horas do dia 1 de janeiro de 2022, no hospital de Copiapó, em Atacama, Chile, e já é falado um pouco por todo o mundo.

Do Chile chega a história de alguém que nasceu para ser uma estrela. Pelo menos durante alguns dias. É que o primeiro bebé do ano a nascer no Hospital de Copiapó, em Atacama, no Chile, chama-se Griezmann Mbappé Chambi Pacaje, e já é falado um pouco por todo o mundo.

A criança, que veio ao mundo com 3,064 quilogramas e 50 centímetros, tem no nome a fusão de dois campeões mundiais: o de Griezmann, do Atlético de Madrid, e o de Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Pode, inclusive, dizer-se que Griezmann Mbappé é um sortudo, uma vez que em 2019, um casal do sudoeste da França, fã de futebol, foi proibido pelo tribunal de dar ao seu filho o mesmo nome, em homenagem aos dois jogadores da seleção francesa que foi campeã mundial.