Grimaldo: "A equipa está muito mais forte"

JN Ontem às 23:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral do Benfica, assumiu, esta sexta-feira, que o conjunto está "muito mais forte" depois de voltar a juntar todos os atletas para treinar. E lembra golo no Dragão eleito como melhor de janeiro pelos adeptos do clube.

"Estamos todos juntos e a equipa é muito mais forte quando estamos juntos", garantiu o defesa espanhol em declarações às plataformas de comunicação das águias.

O tento no Dragão, duelo que os encarnados empataram (1-1), foi escolhido pelos simpatizantes benfiquistas como o melhor do mês de janeiro.

"É uma jogada trabalhada e difícil que suceda no jogo, mas aconteceu. O Nuno [Tavares] fez um grande passe para o Seferovic e ele deixou-me a bola para encostar. Foi importante começar o jogo com este golo. Depois não tivemos sorte para ganhar, mas foi muito bonito", sublinhou.

O futebolista reconhece que o tento integraria o "top" da carreira, pela "beleza e importância", num dia em que alinhou numa posição distinta. "Joguei como ala, mais perto da área. É um pouco mais fácil marcar quando estás mais perto da baliza", acentuou.