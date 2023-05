Grimaldo anunciado no Bayer Leverkusen

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 10:16, atualizado às 10:49 Facebook

Lateral espanhol Grimaldo vai partir para o clube da Bundesliga no final da época.

Alejandro Grimaldo vai deixar o Benfica no final da temporada. O lateral esquerdo está em final de contrato com as águias e o Bayer Leverkusen, da Bundesliga, já anunciou, esta segunda-feira, numa publicação na rede social Twitter, a contratação do defesa.

O espanhol, ex-Barcelona de 27 anos, assinou um contrato de quatro épocas, até 2027, com os alemães, de acordo com a publicação do clube, onde o ainda jogador do Benfica surge ao lado do treinador do conjunto, Xabi Alonso.

Em declarações à estação televisiva do Bayer Leverkusen, Grimaldo mostrou-se entusiasmado com a mudança para a Bundesliga alemã:

"Estou muito contente por estar aqui para este novo desafio. Estou confiante de que vai correr tudo muito bem, e que, nos próximos anos, vamos ter muitos momentos de felicidade. Era uma decisão complicada, mas Xabi Alonso manteve sempre o contacto comigo, foi uma das coisas que me fez tomar esta decisão. Também queria jogar numa liga mais competitiva do que a Liga Portuguesa, e creio que este é o sítio ideal para mostrar a minha qualidade", afirmou o lateral, que admitiu a vontade de seguir um novo rumo na carreira, com a transferência para o Bayer Leverkusen:

"Estive muito confortável no Benfica durante todos estes anos, e agora senti que era a altura para abraçar um novo desafio, e estou aqui para mostrar, nos próximos anos, a minha qualidade, e espero que, tanto fora, como dentro do campo, corra tudo bem" referiu o espanhol, que deixou ainda o cartão de visita aos adeptos do conjunto germânico.

"Sou um lateral ofensivo, sempre me caracterizei por fazer muitos golos e assistências, mas estou aqui para fazer aquilo que o Xabi Alonso me pedir", disse o defesa, aos meios de comunicação do clube.

Grimaldo mudou-se do Barcelona B para a Luz em janeiro de 2016. Depois de sete épocas e meia ao serviço das águias vai mudar-se para o Bayer Leverkusen, clube que irá reforçar no início da próxima temporada.