Grimaldo apresenta-se e só sai mediante uma boa proposta

Os encarnados cumpriram este sábado o primeiro dia de pré-temporada com a realização de testes médicos e um dos destaques foi a presença de Grimaldo.

Apesar de entrar no último ano de contrato e de alegadamente ter protagonizado um ato de indisciplina na última jornada da Liga - terá recusado defrontar o Paços de Ferreira -, o espanhol pode ganhar um lugar no plantel. Ao que o JN apurou, apenas sairá mediante a chegada de uma boa proposta, caso contrário tem luz verde para ficar e jogar.

A cláusula de rescisão do lateral espanhol é de 60 milhões de euros, mas, porque o vínculo termina daqui a um ano, as águias pedem entre 15 e 20 milhões de euros pelo passe, um valor que consideram ser bom tendo em conta as circunstâncias. O Barcelona chegou a demonstrar interesse, mas não avançou em concreto. Nas redes sociais, o futebolista deu um sinal de satisfação e escreveu que está "pronto" para a próxima época.